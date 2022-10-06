Каррагер: Хочу, чтобы Месси выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился информацией о том, кого он хочет видеть победителем чемпионата мира-2022.

Каррагер сказал CBS Sports, что Месси является лучшим игроком, которого он видел, есть великие футболисты прошлого: Пеле, Йохан Кройф и Диего Марадона, но Месси является величайшим в футболе.

Эксперт считает, что не все могут согласиться с его мнением, потому что у Месси нет трофея чемпионата мира, именно поэтому больше всего хочется, чтобы в Катаре победу одержала сборная Аргентины и для закрепления за игроком звания величайшего футболиста в истории.