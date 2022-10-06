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Чемпионат мира по футболу 2022

Каррагер: Хочу, чтобы Месси выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины

06 Октября 2022 • 14:54 Комментировать (1)

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился информацией о том, кого он хочет видеть победителем чемпионата мира-2022.

Каррагер сказал CBS Sports, что Месси является лучшим игроком, которого он видел, есть великие футболисты прошлого: Пеле, Йохан Кройф и Диего Марадона, но Месси является величайшим в футболе.

Эксперт считает, что не все могут согласиться с его мнением, потому что у Месси нет трофея чемпионата мира, именно поэтому больше всего хочется, чтобы в Катаре победу одержала сборная Аргентины и для закрепления за игроком звания величайшего футболиста в истории.

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Евро-Футбол.Ру,
Пеле Диего Марадона Лионель Месси Сборная Аргентины ПСЖ Джейми Каррагер Йохан Кройф
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Комментарии (1)
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Gorchitsa 9
06 Октября 2022 в 15:12
Весьма странное заявление для англичанина. 💥
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