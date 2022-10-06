Сборная России приблизилась к топ-30 рейтинга ФИФА

Пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) представила обновленную версию рейтинга сборных. В нем национальная команда России поднялась с 35-го на 33-е место, не проведя ни одной официальной игры. Россияне лишь сыграли контрольную встречу с Киргизией (2:1).
Подопечные Валерия Карпина улучшили свое положение благодаря неудачным выступлениям чехов и австрийцев, которые опустились на несколько мест вниз.
Рейтинг ФИФА:
1. Бразилия - 1841
2. Бельгия - 1816
3. Аргентина - 1773
4. Франция - 1759
5. Англия - 1728
6. Италия - 1726
7. Испания - 1715
8. Голландия - 1694
9. Португалия - 1676
10. Дания - 1666
...
27. Украина - 1536
33. Россия - 1496
77. Узбекистан - 1309
78. Грузия - 1307
93. Армения - 1233
95. Кыргызстан - 1230
97. Беларусь - 1221
113. Казахстан - 1166
123. Азербайджан – 1146
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