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Чемпионат мира по футболу 2022

Сборная России приблизилась к топ-30 рейтинга ФИФА

06 Октября 2022 • 11:41 Комментировать

Пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) представила обновленную версию рейтинга сборных. В нем национальная команда России поднялась с 35-го на 33-е место, не проведя ни одной официальной игры. Россияне лишь сыграли контрольную встречу с Киргизией (2:1).

Подопечные Валерия Карпина улучшили свое положение благодаря неудачным выступлениям чехов и австрийцев, которые опустились на несколько мест вниз.

Рейтинг ФИФА:

1. Бразилия - 1841

2. Бельгия - 1816

3. Аргентина - 1773

4. Франция - 1759

5. Англия - 1728

6. Италия - 1726

7. Испания - 1715

8. Голландия - 1694

9. Португалия - 1676

10. Дания - 1666

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...

27. Украина - 1536

33. Россия - 1496

77. Узбекистан - 1309

78. Грузия - 1307

93. Армения - 1233

95. Кыргызстан - 1230

97. Беларусь - 1221

113. Казахстан - 1166

123. Азербайджан – 1146

Полная версия рейтинга ФИФА.

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