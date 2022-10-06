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Чемпионат мира по футболу 2022

В Испании объяснили общую заявку с Украиной на проведение ЧМ-2030

06 Октября 2022 • 06:58 Комментировать

Футбольный функционер Луис Рубиалес, который занимает пост главы федерации футбола Испании, высказался по поводу совместной заявки с Украиной на проведение чемпионата мира в 2030 году.

«Мы действительно рады, что Украина присоединится к нашей заявке. Футбол должен быть элементом улучшения общества. Мы должны сотрудничать во всем, в чем можем. Украина уже организовывала большие турниры, но сейчас там большой конфликт. Проведения мундиаля станет для них очень волнительным событием, которое запомнится на долгие годы», - передает слова Рубиалеса газета Marca.

Напомним, что в 2012 году Украина совместно с Польшей провела Евро.

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Евро-Футбол.Ру,
чм-2030 Луис Рубиалес
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