В Испании объяснили общую заявку с Украиной на проведение ЧМ-2030

Футбольный функционер Луис Рубиалес, который занимает пост главы федерации футбола Испании, высказался по поводу совместной заявки с Украиной на проведение чемпионата мира в 2030 году.

«Мы действительно рады, что Украина присоединится к нашей заявке. Футбол должен быть элементом улучшения общества. Мы должны сотрудничать во всем, в чем можем. Украина уже организовывала большие турниры, но сейчас там большой конфликт. Проведения мундиаля станет для них очень волнительным событием, которое запомнится на долгие годы», - передает слова Рубиалеса газета Marca.

Напомним, что в 2012 году Украина совместно с Польшей провела Евро.