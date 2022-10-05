Льоренте может пропустить чемпионат мира - 2022

Полузащитник мадридского «Атлетико» и сборной Испании Маркос Льоренте будет вынужден пропустить от четырёх до пяти недель из-за травмы, полученной в матче Лиги чемпионов с «Брюгге» (0:2).

Согласно сообщениями Mundo Deportivo, у футболиста диагностирован разрыв икроножной мышцы.

Данная травма не позволит футболисту подготовиться к предстоящему чемпионату мира в нормальных условиях, соответственно, его выступление в данном турнире теперь находится под угрозой срыва.

В конечном итоге, принимать решение по игроку предстоит главному тренеру «красной фурии» Луису Энрике.

Первый матч в рамках турнира в Катаре испанцы проведут 23 ноября с национальной командой Коста-Рики.