Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022

Михневич и Крыховяк встретились перед началом ЧМ-2022

05 Октября 2022 • 23:16 Комментировать

Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич и полузащитник национальной команды Гжегож Крыховяк встретились в Саудовской Аравии перед началом чемпионата мира - 2022.

На текущий момент Крыховяк выступает на правах аренды за «Аль-Шабаб» из города Эр-Рияд. В прошедшем сезоне команда заняла 4-е место в чемпионате страны.

Ранее польский футболист выступал за российские клубы «Краснодар» и «Локомотив», в последнем из которых дважды завоёвывал Кубок России и один раз - Суперкубок.

До перехода в «Аль-Шабаб» Крыховяк играл за греческий АЕК, в котором провёл девять матчей и отметился двумя забитыми мячами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Польши Чм-2022 Гжегож Крыховяк Чеслав Михневич Польша
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
05 Октября
23:16 · Чемпионат мира 2022
Михневич и Крыховяк встретились перед началом ЧМ-2022
20:50 · Чемпионат мира 2022
Принц Уэльский встретился с Саутгейтом в преддверии ЧМ-2022
14:28 · Чемпионат мира 2022
Фердинанд: «Если Александер-Арнольд не попадёт в состав Англии на ЧМ, это будет смешно»
13:53 · Чемпионат мира 2022
Игроки сборной Дании поедут на ЧМ-2022 без семей
10:54 · Чемпионат мира 2022
Назван тренер, который может заменить Энрике в сборной Испании
09:59 · Чемпионат мира 2022
Караваев рассказал, почему сборной России не удалось добиться крупной победы над Киргизией
09:48 · Чемпионат мира 2022
Жиру высказался о своих шансах поехать на ЧМ-2022
00:05 · Чемпионат мира 2022
Льоренте может пропустить чемпионат мира - 2022
04 Октября
23:46 · Чемпионат мира 2022
«Адидас» представил комплект бутс к ЧМ-2022
12:40 · Чемпионат мира 2022
«Матч ТВ» покажет все игры ЧМ-2022
11:16 · Англия. Премьер-лига
Роналду надеется, что успешное выступление на чемпионате мира повысит его шансы сменить команду 2
10:58 · Чемпионат мира 2022
Колосков оценил вероятность проведения ЧМ-2030 на Украине
09:43 · Испания. Ла Лига
Один из нападающих сборной Испании рискует пропустить ЧМ-2022
08:42 · Чемпионат мира 2022
Шесть французских городов бойкотируют ЧМ-2022
07:07 · Чемпионат мира 2022
Раскрыта сумма, какую заработают в Катаре на проведении ЧМ-2022
Все новости
Рекомендуем