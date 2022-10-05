Михневич и Крыховяк встретились перед началом ЧМ-2022

Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич и полузащитник национальной команды Гжегож Крыховяк встретились в Саудовской Аравии перед началом чемпионата мира - 2022.

На текущий момент Крыховяк выступает на правах аренды за «Аль-Шабаб» из города Эр-Рияд. В прошедшем сезоне команда заняла 4-е место в чемпионате страны.

Ранее польский футболист выступал за российские клубы «Краснодар» и «Локомотив», в последнем из которых дважды завоёвывал Кубок России и один раз - Суперкубок.

До перехода в «Аль-Шабаб» Крыховяк играл за греческий АЕК, в котором провёл девять матчей и отметился двумя забитыми мячами.