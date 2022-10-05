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Чемпионат мира по футболу 2022

Назван тренер, который может заменить Энрике в сборной Испании

05 Октября 2022 • 10:54 Комментировать

Экс-главный тренер «Валенсии» и «Вильярреала» Марселино Гарсия Тораль может стать новым наставником национальной сборной Испании. Как сообщает инсайдер Николо Скира, 57-летний специалист является основным кандидатом на замену Луису Энрике, у которого контракт истекает по завершении чемпионата мира – 2022.

Источник отмечает, что Марселино имел два предложения от клубов, однако отклонил их. Тренер настроен попробовать свои силы у руля «красной фурии».

Мундиаль в Катаре стартует 20 ноября. Сборная Испании сыграет на групповом этапе против команд Германии, Коста-Рики и Японии.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Испании Луис Энрике Марселино Гарсия Тораль
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