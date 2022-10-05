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Чемпионат мира по футболу 2022

Жиру высказался о своих шансах поехать на ЧМ-2022

05 Октября 2022 • 09:48 Комментировать

Опытный французский нападающий Оливье Жиру, который играет на клубном уровне за «Милан», поделился мнением о своих шансах попасть в состав своей национальной сборной на чемпионат мира – 2022.

«Каковы мои шансы? Пока не могу точно сказать. Но я приложил максимум усилий, чтобы попасть на мундиаль. Конечно, мне очень хочется сыграть на чемпионате мира и превзойти Тьерри Анри по голам за сборную. Однако главная цель – сохранить титул чемпиона мира. Если же побью рекорд Анри, это будет приятным бонусом», - цитирует Оливье Lequipe.

ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря текущего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Оливье Жиру
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