Жиру высказался о своих шансах поехать на ЧМ-2022

Опытный французский нападающий Оливье Жиру, который играет на клубном уровне за «Милан», поделился мнением о своих шансах попасть в состав своей национальной сборной на чемпионат мира – 2022.

«Каковы мои шансы? Пока не могу точно сказать. Но я приложил максимум усилий, чтобы попасть на мундиаль. Конечно, мне очень хочется сыграть на чемпионате мира и превзойти Тьерри Анри по голам за сборную. Однако главная цель – сохранить титул чемпиона мира. Если же побью рекорд Анри, это будет приятным бонусом», - цитирует Оливье Lequipe.

ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря текущего года.