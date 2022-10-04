«Адидас» представил комплект бутс к ЧМ-2022

«Адидас» представил комплект бутс к чемпионату мира - 2022, который пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

Стиль бутс «Аль-Рихла», что в переводе с арабского означает «путешествие», представляет собой тяжелую работу каждой национальной сборной, позволившую достичь вершины мирового футбола и принять участие в турнире.

Бутсы представлены в трёх цветовых исполнениях: ярко-синем, лимонно-желтом и малиново-красном, каждое из которых дополняется уникальным графическим дизайном.

Стиль вдохновлён концепцией оформления официального мяча ЧМ-2022, представленного компанией «Адидас» в марте нынешнего года.