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Чемпионат мира по футболу 2022

«Матч ТВ» покажет все игры ЧМ-2022

04 Октября 2022 • 12:40 Комментировать
Катар
...
Эквадор
1 3.40 X 3.25 2 2.20
21.11 19:00

Все игры предстоящего чемпионата мира по футболу будут показаны телеканалом «Матч ТВ».

По информации официального сайта телеканала, каждый из 64 поединков главного международного турнира будет транслирован на платформах «Матч ТВ», а именно в федеральном эфире, на тематических каналах и на цифровых площадках.

Катарский мундиаль стартует 20 ноября с матча хозяев турнира против сборной Эквадора на стадионе «Эль-Байт» в Аль-Хауре. Турнир завершится в Лусаиле 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Чемпионат Мира Чм-2022 Матч ТВ
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