«Матч ТВ» покажет все игры ЧМ-2022

Все игры предстоящего чемпионата мира по футболу будут показаны телеканалом «Матч ТВ».

По информации официального сайта телеканала, каждый из 64 поединков главного международного турнира будет транслирован на платформах «Матч ТВ», а именно в федеральном эфире, на тематических каналах и на цифровых площадках.

Катарский мундиаль стартует 20 ноября с матча хозяев турнира против сборной Эквадора на стадионе «Эль-Байт» в Аль-Хауре. Турнир завершится в Лусаиле 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции.