Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022

Колосков оценил вероятность проведения ЧМ-2030 на Украине

04 Октября 2022 • 10:58 Комментировать

В СМИ появилась новость о том, что Украина хочет принять участие в проведении чемпионата мира 2030 года. Об этом своим мнением поделился почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.

«ФИФА вряд ли одобрит заявку, потому что будут огромные затраты на логистику. Федерация футбола Украины выбрала неплохой пиар-ход, но это нереалистично», - приводит слова Колоскова «Спорт-экспресс».

Ранее сообщалось, что Украина хочет подать совместную заявку с Испанией и Португалией на проведение мундиаля.

В ноябре стартует чемпионат мира-2022. Турнир пройдет в Катаре.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Вячеслав Колосков чм-2030
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Октября
11:16 · Англия. Премьер-лига
Роналду надеется, что успешное выступление на чемпионате мира повысит его шансы сменить команду
10:58 · Чемпионат мира 2022
Колосков оценил вероятность проведения ЧМ-2030 на Украине
09:43 · Испания. Ла Лига
Один из нападающих сборной Испании рискует пропустить ЧМ-2022
08:42 · Чемпионат мира 2022
Шесть французских городов бойкотируют ЧМ-2022
07:07 · Чемпионат мира 2022
Раскрыта сумма, какую заработают в Катаре на проведении ЧМ-2022
02:48 · Чемпионат мира 2022
Украина хочет принимать матчи чемпионата мира 2030 года
03 Октября
15:35 · Чемпионат мира 2022
​Карпин в своём стиле отреагировал на слова Хаджикадунича – босниец не хочет играть с Россией
15:28 · Чемпионат мира 2022
Агент объяснил заявление Хаджикадунича о нежелании играть с Россией
14:11 · Чемпионат мира 2022
Босниец Хаджикадунич заявил, что не хочет играть с Россией
13:10 · Россия. Премьер-лига
Хлусевич поделился впечатлениями от дебюта в составе сборной России
01 Октября
15:39 · Чемпионат мира 2022
Вратарь Прудников: «Никто и не знает, что мы — олимпийские чемпионы»
14:39 · Чемпионат мира 2022
Караваев поделился эмоциями от игры против сборной Киргизии
14:27 · Чемпионат мира 2022
Роналду не попадёт на постер к чемпионату мира-2022 1 слухи
14:09 · Россия. Премьер-лига
В Федерации футбола Армении опровергли новость о переговорах с Талалаевым
13:16 · Чемпионат мира 2022
Ковач — о возможном матче России и Чехии: «Какая к чёрту политика? Зачем это всё?»
Все новости
Рекомендуем