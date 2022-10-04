Колосков оценил вероятность проведения ЧМ-2030 на Украине

В СМИ появилась новость о том, что Украина хочет принять участие в проведении чемпионата мира 2030 года. Об этом своим мнением поделился почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.

«ФИФА вряд ли одобрит заявку, потому что будут огромные затраты на логистику. Федерация футбола Украины выбрала неплохой пиар-ход, но это нереалистично», - приводит слова Колоскова «Спорт-экспресс».

Ранее сообщалось, что Украина хочет подать совместную заявку с Испанией и Португалией на проведение мундиаля.

В ноябре стартует чемпионат мира-2022. Турнир пройдет в Катаре.