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Чемпионат мира по футболу 2022

Шесть французских городов бойкотируют ЧМ-2022

04 Октября 2022 • 08:42 Комментировать

Сразу шесть городов Франции, в число которых попал Париж, объявили бойкот чемпионату мира – 2022, который состоится в Катаре. Об этом сообщают журналисты Ge.Globo.

Источник отмечает, что в Париже, Марселе, Лилле, Страсбурге, Реймсе и Бордо не собираются организовывать просмотры прямых трансляций поединков и прочие мероприятия к мундиалю. Такое решение стало протестом руководства городов против Катара как страны-организатора соревнований.

Мундиаль стартует 20 ноября и продлится до 18 декабря. Сборная Франции сыграет на групповой стадии против команд Туниса, Дании и Австралии.

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Евро-Футбол.Ру,
Чм-2022
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