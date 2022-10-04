Раскрыта сумма, какую заработают в Катаре на проведении ЧМ-2022

Стала известна сумма, которую планируют заработать в Катаре на проведении чемпионата мира – 2022 по футболу. Об этом в беседе с представителями СМИ рассказал председатель оргкомитета турнира Насер Аль-Хатер.

«В период проведения мундиаля в стране будет всплеск туризма. Такое уже происходило на прошлых турнирах. Ожидаемый доход от чемпионата мира составит порядка 17 миллиардов долларов. Но из них нужно вычесть все расходы на проекты и траты, связанные с проведением соревнований, а это около восьми миллиардов. Это вполне нормальная цифра», - передает слова руководителя Courrier International.

Чемпионат мира стартует в Катаре 20 ноября.