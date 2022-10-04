Украина хочет принимать матчи чемпионата мира 2030 года

Украина может принять несколько матчей группового раунда чемпионата мира, хотя и не выдвигает в полноценной степени свою кандидатуру. Речь идет о партнерстве с Испанией и Португалией, которые претендуют на совместное проведение турнира. Об этом сообщает английское издание The Times.

Ожидается, что уже в среду о партнерстве будет объявлено официально - возможно, включая Украину в свою совместную заявку, испанцы и португальцы надеются на дополнительные симпатии, которые помогут выиграть право проведения чемпионата мира. Что при этом будет с Украиной к 2030 году, знает, однако, лишь Бог.