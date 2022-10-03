​Карпин в своём стиле отреагировал на слова Хаджикадунича – босниец не хочет играть с Россией

Защитник Деннис Хаджикадунич, права на которого принадлежат «Ростову», заявил о нежелании играть против сборной России в ноябре. Комментарий на этот счёт дал Валерий Карпин, возглавляющий ростовский клуб и российскую национальную сборную.

На вопрос о том, что он думает по поводу слова Денниса Хаджикадунича, Валерий Карпин ответил в своём стиле.

«Ничего не думаю», - сказал Карпин, чьи слова приводит на своих страницах «Спорт-Экспресс».

Решение о том, состоится ли в ноябре товарищеский матч между сборными России и Боснии и Герцеговины, должно быть принято на следующей неделе.

Отметим, что Деннис Хаджикадунич на текущий момент выступает в аренде за «Мальмё».