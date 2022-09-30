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Чемпионат мира по футболу 2022

Бэйл занялся выпуском своего пива

30 Сентября 2022 • 22:27 Комментировать

Вингер «Лос-Анджелес Гэлакси» Гарет Бэйл пробует себя в бизнесе. Накануне старта чемпионата мира по футболу футболист запустил производство пива под своим брендом. Бутылка Bale Ale или Bale Lager обойдется почитателям пенного напитка в 1,7 фунта. Об этом Бэйл написал в соцсетях. Ожидается, что пиво поступит в свободную продажу уже в ближайшие дни.

Отметим, что сборная Уэльса сыграет на чемпионате мира в первый раз за 64 года. Ее соперниками на групповом этапе станут команды Англии, Ирана и США. Напомним, что главное футбольное событие четырехлетия состоится в Катаре в ноябре и декабре.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Уэльса Гарет Бэйл Лос-Анджелес Гэлакси
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