Бэйл занялся выпуском своего пива

Вингер «Лос-Анджелес Гэлакси» Гарет Бэйл пробует себя в бизнесе. Накануне старта чемпионата мира по футболу футболист запустил производство пива под своим брендом. Бутылка Bale Ale или Bale Lager обойдется почитателям пенного напитка в 1,7 фунта. Об этом Бэйл написал в соцсетях. Ожидается, что пиво поступит в свободную продажу уже в ближайшие дни.

Отметим, что сборная Уэльса сыграет на чемпионате мира в первый раз за 64 года. Ее соперниками на групповом этапе станут команды Англии, Ирана и США. Напомним, что главное футбольное событие четырехлетия состоится в Катаре в ноябре и декабре.