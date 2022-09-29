Неймар считает, что судьи к нему предвзято относятся

Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар раскритиковал судейство в товарищеской игре против Туниса (5:1).

«За первый же фол в матче я получил жёлтую карточку. За игру на мне фолят по четыре, пять, шесть раз. Я получил по ногам во втором тайме, когда мы начинали контратаку. Парень сфолил на мне и даже не получил жёлтую», — цитирует Неймара Canal Supporters.

Бразилец также отметил, что фолил ненамеренно и даже извинился перед игроком соперника, но всё равно получил предупреждение от арбитра.

Напомним, в период с 20 ноября по 18 декабря пройдёт чемпионат мира, в котором Бразилия примет участие. На групповом этапе «пентакампеонам» будут противостоять команды Сербии, Швейцарии и Камеруна.