Кроос назвал главного фаворита ЧМ-2022

Хавбек мадридского «Реала» и сборной Германии Тони Кроос поделился мнением о перспективах национальной команды Бразилии на чемпионате мира – 2022.

«По моему мнению, у них очень сильная сборная. Бразилия побеждает в каждом матче, просто посмотрите на результаты этой команды. Я считаю их главными фаворитами мундиаля», - передает слова 32-летнего немецкого полузащитника Sportbild.

Чемпионат мира – 2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря текущего года. Сборная Бразилии сыграет в группе G, где ей будут противостоять национальные сборные Швейцарии, Камеруна и Сербии.