Иньеста оценил шансы сборной Испании на ЧМ-2022

Экс-футболист каталонской «Барселоны» и национальной сборной Испании Андрес Иньеста высказался насчет шансов «красной фурии» на чемпионате мира в Катаре.

«Мне очень нравится эта сборная, у нее прекрасный тренерский штаб. В команде есть как молодые игроки, так и люди с огромным опытом, такие как Альба и Бускетс. Они могут сыграть важную роль. Мундиаль – очень непростой турнир, любая мелочь может все изменить. Однако я считаю, что у Испании есть все для того, чтобы побороться за награду», - передает слова Андреса Ge.Globo.

Чемпионат мира – 2022 состоится в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.