Иньеста оценил шансы сборной Бразилии на ЧМ-2022

Экс-футболист каталонской «Барселоны» Андрес Иньеста высказался относительно шансов сборной Бразилии на грядущем чемпионате мира – 2022, который состоится в Катаре.

«Сборная Бразилии всегда является одним из претендентов на победу. Я не думаю, что кто-то считает иначе. У них очень сильная команда. Уверен, бразильцы будут одними из фаворитов турнира», - передает слова Андреса Ge.Globo.

Чемпионат мира – 2022 стартует в Катаре 20 ноября и продлится до 18 декабря. На групповой стадии турнира сборной Бразилии будут противостоять национальные команды Швейцарии, Сербии и Камеруна.