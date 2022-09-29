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Чемпионат мира по футболу 2022

Иньеста оценил шансы сборной Бразилии на ЧМ-2022

29 Сентября 2022 • 06:29 Комментировать

Экс-футболист каталонской «Барселоны» Андрес Иньеста высказался относительно шансов сборной Бразилии на грядущем чемпионате мира – 2022, который состоится в Катаре.

«Сборная Бразилии всегда является одним из претендентов на победу. Я не думаю, что кто-то считает иначе. У них очень сильная команда. Уверен, бразильцы будут одними из фаворитов турнира», - передает слова Андреса Ge.Globo.

Чемпионат мира – 2022 стартует в Катаре 20 ноября и продлится до 18 декабря. На групповой стадии турнира сборной Бразилии будут противостоять национальные команды Швейцарии, Сербии и Камеруна.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Андрес Иньеста
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