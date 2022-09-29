Манчини: «Не знаю, почему остался в сборной Италии»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини не смог объяснить решение остаться у руля команды после весеннего провала.

В марте итальянцы упустили путёвку на чемпионат мира 2022 года в Катаре, проиграв Северной Македонии (0:1) в стыковом противостоянии. Несмотря на громкую неудачу, Манчини сохранил свой пост.

«Честно говоря, я не знаю, почему остался. В тот момент мне просто хотелось перевернуть страницу и забыть об этом, потому что всё прошло плохо», – заявил специалист, под руководством которого итальянцы выиграли чемпионат Европы летом 2021 года.

В сентябре сборная Италии добыла путёвку в «финал четырёх» Лиги наций, заняв первое место в группе с Венгрией, Германией и Англией.