Бразилия – фаворит ЧМ-2022, Португалия – десятая в списке

Известный футбольный ресурс составил рейтинг главных фаворитов предстоящего чемпионата мира в Катаре.

Главным претендентом названа сборная Бразилии: «бразильская атака настолько хороша, что Габриэль Жезус вполне может не поехать на турнир» – так объясняют свой выбор авторы издания Goal. Вторым претендентом считаются действующие чемпионы мира – французы, третья в списке – сборная Аргентины. Также в пятёрку угодили сборные Испании и Германии. Англия, Голландия, Бельгия и Дания занимают места с шестого по девятое, а замыкает десятку Португалия.

В числе главных аутсайдеров источник обозначил Саудовскую Аравию, Австралию и Тунис.