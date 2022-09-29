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Чемпионат мира по футболу 2022

Бразилия – фаворит ЧМ-2022, Португалия – десятая в списке

29 Сентября 2022 • 00:50 Комментировать

Известный футбольный ресурс составил рейтинг главных фаворитов предстоящего чемпионата мира в Катаре.

Главным претендентом названа сборная Бразилии: «бразильская атака настолько хороша, что Габриэль Жезус вполне может не поехать на турнир» – так объясняют свой выбор авторы издания Goal. Вторым претендентом считаются действующие чемпионы мира – французы, третья в списке – сборная Аргентины. Также в пятёрку угодили сборные Испании и Германии. Англия, Голландия, Бельгия и Дания занимают места с шестого по девятое, а замыкает десятку Португалия.

В числе главных аутсайдеров источник обозначил Саудовскую Аравию, Австралию и Тунис.

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