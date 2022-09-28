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Чемпионат мира по футболу 2022

Пулишич сказал, что не паникует после неудачных матчей перед стартом ЧМ-2022

28 Сентября 2022 • 21:48 Комментировать

Вингер национальной сборной США Кристиан Пулишич рассказал о планах команды после неудачных сентябрьских матчей, проведённых в преддверии старта ЧМ-2022.

«Я совершенно не паникую. У нас есть новый план перед чемпионатом мира, мы собираемся выложиться на полную. Я знаю, что у нас всё получится», - приводит слова Пулишича Goal.com.

Вингер считает, что у сборной хорошее качество владения мячом, однако отмечает, что команда может немного больше использовать свои сильные стороны.

В сентябре национальная сборная США провела два товарищеских матча, в которых не смогла забить ни одного гола - с Японией (0:2) и с Саудовской Аравией (0:0).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная США Чм-2022 Кристиан Пулишич
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