Пулишич сказал, что не паникует после неудачных матчей перед стартом ЧМ-2022

Вингер национальной сборной США Кристиан Пулишич рассказал о планах команды после неудачных сентябрьских матчей, проведённых в преддверии старта ЧМ-2022.

«Я совершенно не паникую. У нас есть новый план перед чемпионатом мира, мы собираемся выложиться на полную. Я знаю, что у нас всё получится», - приводит слова Пулишича Goal.com.

Вингер считает, что у сборной хорошее качество владения мячом, однако отмечает, что команда может немного больше использовать свои сильные стороны.

В сентябре национальная сборная США провела два товарищеских матча, в которых не смогла забить ни одного гола - с Японией (0:2) и с Саудовской Аравией (0:0).