Роналду и Месси уйдут из футбола: когда это произойдёт

Криштиану Роналду и Лионель Месси уже более пятнадцати лет находятся на большой футбольной сцене. Вопрос о том, кто из них круче, до сих пор порождает споры в кругах футбольных болельщиков, хотя надо признать, что это противостояние уже несколько приелось. Благо, на горизонте появляются новые звёзды, а Роналду и Месси постепенно приближаются к закатам своих карьер. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о том, когда португалец и аргентинец могут повесить бутсы на гвоздь.

Криштиану Роналду

По ходу текущего сезона Криштиану Роналду отпразднует свой 38-й день рождения. Нынче немногие выступают на высоком уровне до такого возраста, что во многом объясняется насыщенным календарём - турниров становится всё больше, нагрузка на футболистов растёт. Впрочем, Роналду на сегодняшний день о завершении карьеры точно не задумывается.

Зачастую футболисты принимают решение о завершении карьеры по двум причинам – либо по состоянию здоровья, либо из-за отсутствия предложений. Роналду не лучшим образом начал этот сезон, но португалец всё же остаётся востребованным на рынке. Что касается здоровья португальца, то тут много говорить не нужно. Криштиану помешан на правильном питании, на спортивном режиме и постоянных тренировках. Как-то Патрис Эвра, бывший одноклубник Роналду, предостерёг всех от похода в гости к португальцу, ведь он любой досуг может превратить в тренировку.

4 главных правила, которые позволят Роналду играть до 40 лет

Учитывая прекрасную физическую форму и голод Криштиану Роналду до больших турниров и больших побед, вряд ли в ближайшие годы можно ожидать от португальца объявления о завершении карьеры. По слухам, Роналду рассчитывает выступить со сборной Португалии ещё на двух чемпионатах мира – в 2022 и 2026 годах. На момент второго из этих турниров Криштиану будет уже 41 год. Примерно тогда мы и ждём от Роналду весточки о том, что он вешает бутсы на гвоздь. Многое будет зависеть от того, насколько португалец будет эффективен на поле. Характер Криштиану наводит на мысли о том, что он прекратит играть, как только осознает, что больше не тянет топ-уровень.

Лионель Месси

Сложно сказать, возможен ли расклад, при котором Лионель Месси и Криштиану Роналду завершат свои карьеры синхронно. Всё-таки аргентинец младше португальца – на два года и почти пять месяцев. На заключительных этапах карьеры это серьёзная разница. Учитывая этот фактор при прочих равных, футбольная карьера Месси может продлиться несколько дольше.

Физически Лионель Месси в таком же порядке, как и Криштиану Роналду, хотя историй о его невероятном профессионализме в плане питания и тренировок в прессе куда меньше. Оно и понятно. Наверное, глупо спорить с тем, что главным секретом успеха Роналду стала его каждодневная работа, в то время как Месси больше опирался на природный талант. Соперники Лео нередко говорят о том, что аргентинец может почти весь матч находиться в тени, а затем вдруг включиться и решить судьбу встречи. В таком режиме, при предоставляемой свободе, Месси может играть ещё достаточно долго. Если, конечно, он не окажется в команде условного Юргена Клоппа. Много бегать и постоянно прессинговать – это точно не про Месси.

Словом, Лионель Месси спокойно может играть как минимум до чемпионата мира – 2026. Точные даты этого турнира пока не определены. Наверняка мундиаль пройдёт летом, и Месси по ходу турнира сможет отметить свой 39-й день рождения. Дальше многое будет зависеть от физической формы и желания Лео. Если всё будет в порядке, он может задержаться в футболе до условного Кубка Америки 2028 года, но на чемпионате мира – 2030 представить 43-летнего аргентинца как-то сложновато. А как кажется вам?

Подготовил Александр Тихий.