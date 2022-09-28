Манчини: «Хотим выиграть чемпионат мира – 2026, это наша цель»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини уже сейчас думает о чемпионате мира, который пройдёт в 2026 году.

Стоит сказать, что на ближайшем чемпионате мира в Катаре итальянская сборная не выступит. «Скуадра адзурра» пропустит второй мундиаль подряд.

«Чтобы сыграть на чемпионате мира, нам нужно подождать четыре года. Но мы хотим поехать в Америку и победить, это наша цель», - слова Манчини приводит на своих страницах Football Italia.

Чемпионат мира в 2026 году примут США, Канада и Мексика. Это будет первый мундиаль с 48 национальными сборными в финальной части.