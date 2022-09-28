Манчини: «Мы не заслужили путёвку на чемпионат мира»

Наставник итальянской национальной команды Роберто Манчини поделился мнением о выходе сборной в решающую часть Лиги наций.

«Мы довольны тем, что случилось на этой неделе, однако это не так масштабно по сравнению с тем, через что мы прошли за последние месяцы. Это не проходит мимо меня, потому что мы не заслужили путёвку на чемпионат мира», – заявил специалист, чьи слова приводит издание Tutto Mercato.

Напомним, что действующие чемпионы Европы неожиданно уступили в стыковом матче Северной Македонии. Италия второй раз подряд пропускает чемпионат мира. В финальной стадии Лиги наций подопечные Манчини выступят летом следующего года.

