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Чемпионат мира по футболу 2022

Манчини: «Мы не заслужили путёвку на чемпионат мира»

28 Сентября 2022 • 16:27 Комментировать

Наставник итальянской национальной команды Роберто Манчини поделился мнением о выходе сборной в решающую часть Лиги наций.

«Мы довольны тем, что случилось на этой неделе, однако это не так масштабно по сравнению с тем, через что мы прошли за последние месяцы. Это не проходит мимо меня, потому что мы не заслужили путёвку на чемпионат мира», – заявил специалист, чьи слова приводит издание Tutto Mercato.

Напомним, что действующие чемпионы Европы неожиданно уступили в стыковом матче Северной Македонии. Италия второй раз подряд пропускает чемпионат мира. В финальной стадии Лиги наций подопечные Манчини выступят летом следующего года.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Чемпионат Мира Роберто Манчини Чм-2018 Лига Наций
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