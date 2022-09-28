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Чемпионат мира по футболу 2022

ФИФА расследует расистский скандал с Ришарлисоном

28 Сентября 2022 • 15:27 Комментировать
Тунис
1:5
Бразилия
окончен

ФИФА отреагировала на скандал во время матча сборных Бразилии и Туниса, связанный с игроком «пентакампеонов» Ришарлисоном.

В заявлении Международной федерации футбола говорится о неприемлемости подобного поведения, а также о намерении расследовать инцидент. Напомним, что во время празднования второго мяча в сторону нападающего «Тоттенхэма» был брошен банан. Сам игрок заявил о необходимости наказания для провинившихся.

Матч на стадионе «Парк де Пренс» закончился со счётом 5:1 в пользу Бразилии. В составе победителей голами отметились Неймар, Ришарлисон, Педро и Рафинья, оформивший дубль.
 

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Евро-Футбол.Ру,
ФИФА Сборная Бразилии Ришарлисон
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