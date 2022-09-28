ФИФА расследует расистский скандал с Ришарлисоном

ФИФА отреагировала на скандал во время матча сборных Бразилии и Туниса, связанный с игроком «пентакампеонов» Ришарлисоном.

В заявлении Международной федерации футбола говорится о неприемлемости подобного поведения, а также о намерении расследовать инцидент. Напомним, что во время празднования второго мяча в сторону нападающего «Тоттенхэма» был брошен банан. Сам игрок заявил о необходимости наказания для провинившихся.

Матч на стадионе «Парк де Пренс» закончился со счётом 5:1 в пользу Бразилии. В составе победителей голами отметились Неймар, Ришарлисон, Педро и Рафинья, оформивший дубль.

