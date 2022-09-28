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Ковач - о футбольном бане России: «Надеюсь, скоро этот кошмар закончится»

28 Сентября 2022 • 11:23 Комментировать

Экс-игрок сборной Чехии и московского «Спартака» Радослав Ковач поделился мнением об отстранении национальной команды России от международных турниров.

«Для каждого российского футболиста это тяжелый удар. Каждому игроку сейчас безумно тяжело. Жаль, что они ничего не могут сделать. Надеюсь, скоро этот кошмар закончится», - передает слова Радослава издание Sport24.

Около недели назад УЕФА принял решение об отстранении сборной России от участия в квалификационном турнире чемпионата Европы – 2024.

В минувший уик-энд подопечные Валерия Карпина провели первый матч с ноября 2021 года. Россия в Бишкеке переиграла сборную Киргизии со счетом 2:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Радослав Ковач
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