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Чемпионат мира по футболу 2022

Тите: «Игроки сборной Туниса старались сделать всё, чтобы Неймар не поехал на ЧМ-2022»

28 Сентября 2022 • 11:15 Комментировать
Тунис
1:5
Бразилия
окончен

Сборная Бразилии одержала крупную победу над командой Туниса в товарищеском поединке. После окончания встречи главный тренер «селесао» Тите дал интервью представителям СМИ.

«Мы ожидали, что соперник будет биться на поле, однако я не представлял, что у них возникнет такая агрессия по отношению к Неймару. Они будто хотели сделать все, чтобы он не поехал на чемпионат мира. Нам нужен был этот матч, поэтому пришлось идти на риск. Было реально очень опасно», - передает слова тренера портал Goal.com.

Неймар является самым результативным игроком топ-5 европейских чемпионатов в текущем сезоне. На его счету 14 забитых мячей и восемь голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Неймар Тите
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