Тите: «Игроки сборной Туниса старались сделать всё, чтобы Неймар не поехал на ЧМ-2022»

Сборная Бразилии одержала крупную победу над командой Туниса в товарищеском поединке. После окончания встречи главный тренер «селесао» Тите дал интервью представителям СМИ.

«Мы ожидали, что соперник будет биться на поле, однако я не представлял, что у них возникнет такая агрессия по отношению к Неймару. Они будто хотели сделать все, чтобы он не поехал на чемпионат мира. Нам нужен был этот матч, поэтому пришлось идти на риск. Было реально очень опасно», - передает слова тренера портал Goal.com.

Неймар является самым результативным игроком топ-5 европейских чемпионатов в текущем сезоне. На его счету 14 забитых мячей и восемь голевых передач.