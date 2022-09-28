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Ришарлисон призвал наказать фаната, бросившего в него банан

28 Сентября 2022 • 10:49 Комментировать

Форвард сборной Бразилии Ришарлисон высказался об инциденте, который произошел во время товарищеского поединка против национальной команды Туниса. Во время празднования гола в нападающего бросили банан с трибун.

«Хорошо, что я этого не заметил. Даже не знаю, как бы отреагировал в тот момент. Надеюсь, что виновного найдут и накажут. Недавно была ситуация с Винисиусом, теперь это. Пусть его найдут о накажут. Этот инцидент должен стать уроком для других», - передает слова нападающего Goal.com.

Контрольный матч завершился разгромной победой Бразилии со счетом 5:1. Ришарлисон отметился одним из голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Ришарлисон
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