Тьяго Силва высказался о расизме в сторону Ришарлисона

Защитник лондонского «Челси» и национальной команды Бразилии Тьяго Силва отреагировал на расистское поведение болельщиков во время товарищеского поединка против сборной Туниса. По ходу встречи кто-то из болельщиков бросил банан в сторону нападающего Ришарлисона.

«Тяжело и больно наблюдать за таким. Это никак не получается искоренить, расизм остается. Очень жаль, что мы не можем изменить менталитет людей. Надеюсь, общественность поймет, что такое поведение недопустимо. Нужно меняться и оставить это в прошлом», - передает слова Тьяго Le Parisien.

Контрольная встреча сборных Бразилии и Туниса завершилась со счетом 5:1.