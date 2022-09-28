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Тьяго Силва высказался о расизме в сторону Ришарлисона

28 Сентября 2022 • 10:09 Комментировать

Защитник лондонского «Челси» и национальной команды Бразилии Тьяго Силва отреагировал на расистское поведение болельщиков во время товарищеского поединка против сборной Туниса. По ходу встречи кто-то из болельщиков бросил банан в сторону нападающего Ришарлисона.

«Тяжело и больно наблюдать за таким. Это никак не получается искоренить, расизм остается. Очень жаль, что мы не можем изменить менталитет людей. Надеюсь, общественность поймет, что такое поведение недопустимо. Нужно меняться и оставить это в прошлом», - передает слова Тьяго Le Parisien.

Контрольная встреча сборных Бразилии и Туниса завершилась со счетом 5:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Тьяго Силва Ришарлисон
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