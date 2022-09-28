Месси оставил автограф на спине фаната во время матча сборной Аргентины

Во время товарищеского поединка между сборными Аргентины и Ямайки один из болельщиков смог прорваться на футбольное поле. Фанат подбежал к звездному нападающему «альбиселесте» Лионелю Месси и попросил оставить автограф на спине. 35-летний форвард не отказал поклоннику и расписался на его теле.

Контрольный матч завершился крупной победой сборной Аргентины со счетом 3:0. В активе Месси два забитых мяча.

Напомним, что подопечные Лионеля Скалони 22 ноября стартуют на чемпионате мира – 2022. В первом матче групповой стадии Аргентина встретится с Саудовской Аравией. Также соперниками южноамериканцев являются Мексика и Польша.