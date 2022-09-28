Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022

Месси оставил автограф на спине фаната во время матча сборной Аргентины

28 Сентября 2022 • 07:57 Комментировать
Аргентина
3:0
Ямайка
окончен

Во время товарищеского поединка между сборными Аргентины и Ямайки один из болельщиков смог прорваться на футбольное поле. Фанат подбежал к звездному нападающему «альбиселесте» Лионелю Месси и попросил оставить автограф на спине. 35-летний форвард не отказал поклоннику и расписался на его теле.

Контрольный матч завершился крупной победой сборной Аргентины со счетом 3:0. В активе Месси два забитых мяча.

Напомним, что подопечные Лионеля Скалони 22 ноября стартуют на чемпионате мира – 2022. В первом матче групповой стадии Аргентина встретится с Саудовской Аравией. Также соперниками южноамериканцев являются Мексика и Польша.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Сентября
08:32 · Франция. Лига 1
У Месси 18 голевых действий в 13 матчах сезона 1
08:04 · Чемпионат мира 2022
Месси забил юбилейный гол за сборную Аргентины
07:57 · Чемпионат мира 2022
Месси оставил автограф на спине фаната во время матча сборной Аргентины
07:50 · Чемпионат мира 2022
Аргентина в двух матчах от рекордной беспроигрышной серии Италии
07:44 · Чемпионат мира 2022
Сборная Аргентины продлила контракт с главным тренером
07:20 · Франция. Лига 1
У Неймара 22 голевых действия в 13 матчах сезона 1
06:49 · Чемпионат мира 2022
Фанаты бросили банан в звезду сборной Бразилии во время товарищеского матча
06:12 · Чемпионат мира 2022
Тадич раскрыл фактор успеха сборной Сербии в Лиге наций
04:38 · Чемпионат мира 2022
Азмун: «Не могу больше молчать»
27 Сентября
21:36 · Чемпионат мира 2022
Сборная Аргентины первой распродала все билеты на свои матчи ЧМ-2022
21:02 · Чемпионат мира 2022
Стали известны возможные кандидатуры на место Саутгейта
18:31 · Чемпионат мира 2022
​Сборная Аргентины стала первой командой чемпионата мира, распродавшей все билеты на матчи в группе
16:36 · Италия. Серия А
​В «Интере» возмущены действиями сборной Хорватии в ситуации с Брозовичем слухи
15:56 · Чемпионат мира 2022
Ван Бастен оценил игру ван Дейка и Тимбера
15:48 · Англия. Премьер-лига
Карвальял — о критике Роналду: «Неблагодарность, это один из лучших игроков всех времён» 2
Все новости
Рекомендуем