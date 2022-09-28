Аргентина в двух матчах от рекордной беспроигрышной серии Италии

В ночь с 27 на 28 сентября сборная Аргентины провела товарищеский поединок против национальной команды Ямайки. Подопечные Лионеля Скалони одержали уверенную победу со счетом 3:0.

Стоит отметить, что аргентинская команда не знает горечи поражений уже на протяжении 35 матчей во всех турнирах. Последнее фиаско подопечных Скалони датировано июлем 2019 года, когда команда потерпела поражение от Бразилии со счетом 0:2.

Аргентина в двух матчах от повторения рекорда сборной Италии, не проигрывавшей 37 поединков подряд.

Добавим, что на чемпионате мира в Катаре сборная Аргентины сыграет против Саудовской Аравии, Польши и Мексики.