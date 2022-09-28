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Чемпионат мира по футболу 2022

Фанаты бросили банан в звезду сборной Бразилии во время товарищеского матча

28 Сентября 2022 • 06:49 Комментировать

В Париже состоялся контрольный поединок между сборными Бразилии и Туниса. Во время этого матча произошел неприятный эпизод – кто-то из фанатов бросил банан в нападающего «селесао» Ришарлисона. Это произошло во время подачи углового.

Федерация футбола Бразилии мгновенно отреагировала на этот эпизод и опубликовала свое заявление. В нем представители организации осудили поведение фанатов и призвали бороться с такими проявлениями дискриминации.

Поединок завершился разгромной победой национальной сборной Бразилии со счетом 5:1. В активе Ришарлисона один забитый мяч.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Ришарлисон
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