Тадич раскрыл фактор успеха сборной Сербии в Лиге наций

Нападающий сборной Сербии Душан Тадич пообщался с журналистами после матча против команды Норвегии в групповом этапе Лиги наций. Сербы отпраздновали победу со счетом 2:0 и стали триумфаторами своей группы.

«Наш результат – показатель хорошей работы команды. Сейчас мы демонстрируем качественный и привлекательный футбол. В команде все знают, что делать на поле. Нужно продолжать в том же духе. Победа над Норвегией – итог командного труда. Это важный результат, но впереди чемпионат мира. Мы полностью сосредоточены на мундиале, продолжаем подготовку», - передает слова форварда Kurir.

На ЧМ-2022 сборная Сербии сыграет в одной группе с командами Камеруна, Бразилии и Швейцарии.