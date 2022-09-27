​Сборная Аргентины стала первой командой чемпионата мира, распродавшей все билеты на матчи в группе

Сборная Аргентины стала первой из 32 команд чемпионата мира – 2022, которая распродала все билеты на матчи команды на групповой стадии. Об этом рассказывает местный TN.

Согласно оценкам, которые приводит источник, билеты приобрели примерно 40 тысяч человек, которые проживают в Аргентине. Остальные билеты, которые были предоставлены ФИФА «альбиселесте», купили аргентинцы, проживающие в других странах.

На групповой стадии чемпионата мира сборная Аргентины сыграет против Саудовской Аравии (22 ноября), Мексики (26 ноября) и Польши (30 ноября).

Напомним, что чемпионат мира пройдёт в Катаре.