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Чемпионат мира по футболу 2022

​Сборная Аргентины стала первой командой чемпионата мира, распродавшей все билеты на матчи в группе

27 Сентября 2022 • 18:31 Комментировать

Сборная Аргентины стала первой из 32 команд чемпионата мира – 2022, которая распродала все билеты на матчи команды на групповой стадии. Об этом рассказывает местный TN.

Согласно оценкам, которые приводит источник, билеты приобрели примерно 40 тысяч человек, которые проживают в Аргентине. Остальные билеты, которые были предоставлены ФИФА «альбиселесте», купили аргентинцы, проживающие в других странах.

На групповой стадии чемпионата мира сборная Аргентины сыграет против Саудовской Аравии (22 ноября), Мексики (26 ноября) и Польши (30 ноября).  

Напомним, что чемпионат мира пройдёт в Катаре.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины
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