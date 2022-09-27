В 17 раз больше, чем Россия: Сколько Катар потратил на чемпионат мира

Совсем скоро в Катаре стартует чемпионат мира по футболу – матч открытия турнира пройдёт 20 ноября. Между тем, таблоид The Sun порадовал любителей спорта номер один инфографикой, которая показывает расходы стран на проведение мировых футбольных форумов. Власти Катара под это дело выделили около 200 миллиардов фунтов. Это в 17 раз больше, чем Россия, потратившая на организацию чемпионата мира в 2018 году примерно 11,6 миллиарда фунтов.

Предыдущим самым высоким показателем были 15 миллиардов фунтов, которые выделяла Бразилия на проведение чемпионата мира в 2014 году.

Добавим, что действующим чемпионом мира является сборная Франции.