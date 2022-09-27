​3 сотрудника РФС не вернулись в Россию из-за частичной мобилизации - источник

В субботу сборная России проводила товарищеский матч против Кыргызстана. После игры три сотрудника Российского футбольного союза отказались возвращаться в страну из-за начавшейся частичной мобилизации. Об этом рассказывает телеграм-канал «Арена@незыгарь».

Кто именно отказался возвращаться в Россию, не уточняется. Понятно, что речь идёт о представителях административного штаба национальной команды.

Напомним, что сборная России в Бишкеке отпраздновала победу со счётом 2:1. За российскую команду забили Александр Соболев и Даниил Уткин.

В следующий раз сборная России соберётся в ноябре.