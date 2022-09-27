Месси получил новое прозвище от партнёров по сборной Аргентины

Форвард аргентинской национальной команды и «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси получил новое прозвище от своих партнеров.

После успешного товарищеского матча против сборной Гондураса напарники по сборной — Родриго Де Пауль и Алехандро Гомес — подшутили над форвардом, написав в комментариях под его постом: «Как кусается ласка» и «Ласка сумасшедшая!». Отметим, что происхождение такого прозвища великого аргентинца неизвестно. По информации Marca, так же Месси называют и в раздевалке парижского гранда.

Месси здорово начал сезон на клубном уровне. В 11 встречах в рамках всех состязаний Лионель забил шесть мячей при восьми результативных передачах.

