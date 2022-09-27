Гюндоган: «Не вижу команды, которая была бы далеко впереди Германии»

Хавбек «Манчестер Сити» и немецкой национальной команды Илкай Гюндоган оценил перспективы своей сборной на предстоящем чемпионате мира в Катаре.

«Дойти до финала ЧМ? Я бы не сказал, что это нереально. Конечно, должно сложиться многое, но я не вижу команды, которая была бы далеко впереди нас», – заявил полузащитник сборной Германии после ничейного поединка с Англией в рамках Лиги наций.

Напомним, что в сентябрьской паузе четырёхкратные чемпионы мира провели две игры. До ничейного матча на «Уэмбли» немцы сенсационно уступили в родных стенах Венгрии.

На ЧМ-2022 Германия встретится в группе с Японией, Испанией и Коста-Рикой соответственно.

