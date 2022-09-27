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Чемпионат мира по футболу 2022

Делофеу: «Триумф Месси на чемпионате мира - эмоциональный максимум для болельщика»

27 Сентября 2022 • 12:08 Комментировать (1)

Форвард «Удинезе» Херард Делофеу пожелал успеха нападающему сборной Аргентины и «ПСЖ» Лионелю Месси на чемпионате мира – 2022.

«Мне было бы приятно увидеть, как Лео Месси побеждает на чемпионате мира. Это был бы эмоциональный максимум для болельщиков», - передает слова испанского нападающего Mundo Deportivo.

35-летний Месси выступает за сборную Аргентины с 2005 года. На его счету 88 забитых мячей и 51 голевая передача в 163 поединках на международном уровне.

На ЧМ-2022 Аргентина попала в группу С, где ее соперниками будут Мексика, Польша и Саудовская Аравия.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Херард Делофеу
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Комментарии (1)
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Sergey999
27 Сентября 2022 в 12:28
Эмоциональный максимум будет когда из группы не выйдут))))
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