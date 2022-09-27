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Чемпионат мира по футболу 2022

Сборная России может сыграть второй матч с Киргизией

27 Сентября 2022 • 11:56 Комментировать

Сборная России может повести еще один контрольный поединок против национальной команды Киргизии. Об этом сообщил в Киргизском футбольном союзе.

«Достигнута устная и предварительная договоренность. А также основываясь на решении тренера сборной», - сообщили в пресс-службе организации «РИА Новости Спорт».

Источник подчеркивает, что повторная товарищеская встреча может состояться в следующем году.

В субботу, 24 сентября, прошел первый спарринг между Киргизией и Россией. Встреча состоялась в Бишкеке и завершилась волевой победой гостей со счетом 2:1. Голами за россиян отметились Соболев и Уткин.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России сборная Киргизии
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