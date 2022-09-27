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Чемпионат мира по футболу 2022

Радимов рассказал, стоит ли оставить Карпина в сборной России

27 Сентября 2022 • 10:37 Комментировать

Бывший футболист петербургского «Зенита», а ныне главный тренер второй команды «сине-бело-голубых» Владислав Радимов высказался насчет будущего Валерия Карпина на посту рулевого сборной России.

«Совмещение вредит? Встречный вопрос: а сборная будет? С кем играть-то? Карпин не много задействован. Игр будет немного, все товарищеские. Смысл продлевать контракт есть», - передает слова специалиста «Чемпионат».

Валерий Георгиевич занимает пост главного тренера сборной России с июля 2021 года. Он совмещает работу в национальной команде и ФК «Ростов». Его контракт рассчитан до конца декабря текущего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Владислав Радимов
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