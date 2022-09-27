Кака: «с появлением Лиги наций мы больше не можем играть матчи c топ-командами Европы»

Легендарный бразильский футболист Кака высказался о том, что сборные из Южной Америки не выигрывали чемпионат мира с 2002 года.

«Выиграет ли Аргентина или Бразилия грядущий чемпионат мира? Надеюсь, но европейский футбол сейчас очень хорошего уровня. У нас также есть недостаток, заключающийся в том, что с появлением Лиги наций мы больше не можем играть товарищеские матчи с топ-командами Европы» – заявил известный в прошлом полузащитник изданию Marca.

По мнению Кака, это обстоятельство сильно влияет на конкурентоспособность южноамериканцев. Тем не менее бывший игрок «Милана» и «Реала» считает, что у Аргентины и Бразилии есть неплохие шансы в Катаре, благодаря хорошему комплектованию составов и качественным тренерам.

Напомним, что сам Кака становился чемпионом мира в 2002 году.

