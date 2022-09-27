Канчельскис высказался о будущем Карпина в сборной России

Экс-футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о будущем Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России.

«Стоит ли сборной России продлевать контракт с Карпиным? Думаю, можно продлить контракт с Карпиным. Пускай работает», - передает слова Канчельскиса издание «Чемпионат».

Срок трудового соглашения Карпина с РФС истекает в конце текущего года.

В минувший уик-энд сборная России провела первый матч после длительного перерыва. Национальная команда на выезде сыграла против Киргизии и отпраздновала волевую победу со счетом 2:1.