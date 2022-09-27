Игрок сборной Уэльса перестал бояться Англии

Полузащитник сборной Уэльса и английского «Портсмута» Джо Моррелл считает, что у его команды есть шансы побить Англию на предстоящем чемпионате мира. Такая уверенность появилась у него после лицезрения неудачных выступлений «львов» в Лиге Наций - команда не может выиграть уже в шести матчах кряду, и это повторение худшего результата в истории английской сборной. Уэльс и Англия должны сойтись в третьем, заключительном туре группового турнира в Катаре.

- Мы встретимся в последнем туре. Считаю, что это хорошо, потому что если нам будут нужны очки, то встреча с Англией - хорошая возможность взять их, сейчас они не так хороши, их можно обыграть, - цитирует Моррелла BBC Sport.