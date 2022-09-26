​Капелло ответил на вопрос о сборной России

Известный итальянский тренер Фабио Капелло, который в своё время работал со сборной России, ответил на вопрос о том, могла ли бы команда Валерия Карпина успешно выступить на чемпионате мира в Катаре.

«Смогла ли бы сборная России успешно выступить в Катаре, если бы не отстранение? Сборной России было бы очень непросто выступать на грядущем чемпионате мира», - высказался Капелло, чьи слова приводит sport24.

Напомним, что в марте из-за наложенных на Российский футбольный союз санкций УЕФА и ФИФА сборная России не смогла принять участие в стыковых матчах и побороться на право выступить на чемпионате мира.

Чемпионат мира в Катаре пройдёт в ноябре-декабре. Титул чемпиона мира будет защищать сборная Франции.