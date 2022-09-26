​Карпин рассказал, о чём сейчас мечтает

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, о чём он мечтает прямо сейчас. Видео с интервью специалиста было опубликовано на канале «Вышли» в YouTube.

«Мечтаю о том, чтобы была определённость по поводу будущего. Всех и всего», - высказался Карпин.

Напомним, что на выходных сборная России под руководством Валерия Карпина провела товарищеский матч против Киргизии. Российская команда победила со счётом 2:1, авторами голов стали Александр Соболев и Даниил Уткин.

В следующий раз национальная сборная России должна собраться в ноябре.

Добавим, что действующий контракт связывает Валерия Карпина со сборной России до конца 2022 года.