​Карпин – о своём будущем: «Мы не знаем, что завтра будет с нами со всеми, а вы говорите про декабрь»

Валерий Карпин отреагировал на слухи о том, что он склоняется к уходу из сборной России по завершению действующего контракта.

«Вообще не представляю, откуда может браться такая информация», - сказал Карпин с улыбкой. «Продление контракта – это последнее, о чём я думаю сейчас. Честно говорю».

«Если бы я работал только в сборной, наверное, я бы о чём-то думал. А так у меня даже времени нет. Мы не знаем, что завтра будет с нами со всеми, а вы говорите про декабрь.

Интересна ли мне работа со сборной России? Да, интересна. Учитывая, что есть ещё и клубная работа», - отметил Карпин. Видео с его словами было опубликовано на канале «Вышли» в YouTube.

Действующий контракт Валерия Карпина рассчитан до конца 2022 года.