Карпин — о невызове Смолова в сборную: Он сказал, что всё понимает

Рулевой сборной России Валерий Карпин высказался о непопадании в состав сборной России Фёдора Смолова.

«Созванивался ли с теми, кому за 30? Не созванивался, но было публично сказано о том, почему мы не вызываем тех, кому 30+. Это в целом выбор тренерского штаба — кого вызывать, кого нет», — заявил Карпин «РБ Спорту».

Специалист рассказал, что Смолов сам написал ему еще до оглашения состава сборной, пообщались, игрок сказал, что это правильное решение, он все понимает.

В текущем сезоне 32-летний Смолов принял участие в 9 матчах во всех турнирах, в которых забил пять мячей и сделал два ассиста.