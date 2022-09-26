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Чемпионат мира по футболу 2022

​Дибала начал тренироваться в общей группе сборной Аргентины

26 Сентября 2022 • 16:23 Комментировать
Аргентина
...
Ямайка
28.09 03:00

Пауло Дибала пропустил последний матч «Ромы» в чемпионате Италии против «Аталанты» из-за небольшого повреждения, полученного на разминке. Нападающий всё же отправился в сборную Аргентины, однако он пропустил товарищеский матч против Гондураса.

Теперь Дибала начал тренироваться в общей группе «альбиселесте», о чём рассказывает Olé. Ожидается, что форвард примет участие в товарищеской игре против Ямайки, но при этом он не выйдет на поле с первых минут.

Матч между сборными Аргентины и Ямайки пройдёт в Нью-Йорке в ночь со вторника на среду, если говорить о европейском времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Сборная Аргентины Пауло Дибала
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АРГЕНТИНА ЯМАЙКА
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